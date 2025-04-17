Схема движения изменится в нескольких округах Москвы в апреле и мае

В апреле и мае в Москве временно закроют для транспорта ряд улиц и набережных в связи с проведением мероприятий. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).По данным ведомства, ограничения затронут 18, 23, 29 апреля, а также 3, 7 и 9 мая.

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Представители ЦОДД уточнили, что 18 апреля движение будет перекрыто на участке МКАД, Волгоградском проспекте, в Шоссейном и Проектируемом проезде № 3502.

23 апреля ограничения коснутся улиц Тверская, Охотный Ряд, Моховая и Большая Никитская. На 29 апреля и 3 мая, по их словам, закроют Большую Садовую, Новый Арбат и Большой Каменный мост.

29 апреля, 3, 7 и 9 мая перекрытия затронут Волгоградский проспект, Садовое кольцо, улицы Новый Арбат, Большая Полянка, Тверская, Солянка, Петровка и центральные набережные.

Помимо этого, в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение в следующие периоды: с 16:30 до 03:00 29–30 апреля и 3–4 мая, а также 7–9 мая с 05:00 до 13:00. В ЦОДД также предупредили, что 29 апреля, 3, 7 и 9 мая будут закрыты подземные пешеходные переходы на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, улиц Тверская и Новый Арбат, но переход у станции метро «Маяковская» останется открытым.

В ведомстве подчеркнули, что парковка в зонах ограничений будет запрещена, и призвали водителей быть внимательными, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».Также 17 апреля с 14:30 до 01:00 18 апреля в связи с проведением Московского международного кинофестиваля перекрыто движение около Пушкинской площади.