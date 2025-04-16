На трассе М-5 образовалась пробка на десятки километров

На российской трассе М-5 в Челябинской области наблюдается затруднение дорожного движения на несколько десятков километров — причиной стали ремонт и обилие машин.

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Водители массово публикуют в Сети кадры с места событий, а также жалуются на пробки.

При этом ситуацию прокомментировали в управлении автодорог «Южный Урал». Там сообщили, что движение затруднено не только из-за ремонтных работ.

— Причинами затруднения движения автотранспорта… помимо временных ограничений, связанных с проведением ремонтных работ, являются также интенсивность транспортного потока, в 8-10 раз превышающая расчетную... значительное число грузовых транспортных средств, передвигающихся с кратным перегрузом, — уточнили в пресс-службе организации.

Утром, 10 апреля, в Санкт-Петербурге также образовалась большая пробка — причиной стала авария с участием нескольких машин между Софийской улицей и Московским шоссе в сторону Пулково. Для движения оказалось заблокировано сразу три полосы. Пробка на КАД растянулась более чем на девять километров.