На трассе М-5 образовалась пробка на десятки километров из-за обилия машин
На российской трассе М-5 в Челябинской области наблюдается затруднение дорожного движения на несколько десятков километров — причиной стали ремонт и обилие машин.
Водители массово публикуют в Сети кадры с места событий, а также жалуются на пробки.
При этом ситуацию прокомментировали в управлении автодорог «Южный Урал». Там сообщили, что движение затруднено не только из-за ремонтных работ.
— Причинами затруднения движения автотранспорта… помимо временных ограничений, связанных с проведением ремонтных работ, являются также интенсивность транспортного потока, в 8-10 раз превышающая расчетную... значительное число грузовых транспортных средств, передвигающихся с кратным перегрузом, — уточнили в пресс-службе организации.
Утром, 10 апреля, в Санкт-Петербурге также образовалась большая пробка — причиной стала авария с участием нескольких машин между Софийской улицей и Московским шоссе в сторону Пулково. Для движения оказалось заблокировано сразу три полосы. Пробка на КАД растянулась более чем на девять километров.