Бренд VGV опроверг уход из России

Бренд VGV опроверг уход с рынка России, заявили в компании «Мотор-Плейс» – официальном дистрибьюторе бренда. По данным организации, VGV завершил прошлый год с положительным финансовым результатом.

© runews24.ru

По имеющейся информации, все обязательства перед дилерами, в том числе компенсационные выплаты, исполняются в полном объеме и в установленные сроки. Логистическая инфраструктура работает без сбоев – склады обеспечены необходимым объемом авто и запчастей, рассказал Autonews.ru директор по маркетингу и продажам «Мотор-Плейс» Максим Железняк.

VGV на этой неделе открывает отгрузку машин 2025 года выпуска и в этом году представит новую модель на рынке РФ. Компания продолжает активно развивать дилерскую сеть по всей стране.

Напомним, что Audi отзывает e-tron GT из-за дефекта в системе безопасности. Компания Mazda близка к возвращению роторного мотора.