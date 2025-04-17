В гамме «Гелендвагена» появилась версия, посвящённая 1980-м

Коллекционная серия Stronger Than The 1980s, стилизованная под первое поколение легендарного внедорожника, в Европе будет предлагаться по цене от 178 тысяч евро (примерно 17 млн российских рублей).

© Mercedes-Benz

Кузов внедорожника в версии Stronger Than The 1980s будет доступен только в трех цветах — это сдержанные оттенки зелёного, кремового и песочного. Все три колера выбраны из палитры первых партий G-Class серии W460, выпускавшегося с 1979 года.

Другие внешние отличия — пятиспицевые колесные диски классического дизайна, чехол запасного колеса и винтажные логотипы. В потоке экземпляры серии Stronger Than The 1980s можно будет узнать по оранжевым указателям поворотов, прикрытыми решётками фарам и частично отделкой кузова черными элементами.

В качестве опции Mercedes-Benz предлагает экспедиционный багажник. Отделка интерьера комбинированная: чёрная кожа плюс вставки из серо-синей ткани. Автомобили из спецсерии также будут выделять эмблема Stronger Than The 1980s.

Ещё одно важное отличие — логотип с силуэтом горы Шокль в Австрии, где находится самый известный внедорожный полигон для испытаний внедорожников G-Class.

Несмотря на винтажную внешность, техническая часть у коллекционных экземпляров будет современной: предлагается турбодизельная версия G 450d и бензиновая G 500 на выбор. Приём заказов уже открыт.