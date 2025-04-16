Российская гамма Exeed расширится за счет двух гибридов

Это будут бензоэлектрические версии кроссоверов VX и RX. Так, у модели RX гибридная система состоит из одного бензинового и трёх электрических моторов, включая генератор. Пиковая мощность системы — 503 л.с., а номинальная — 305 л.с.

© Quto.ru

Совокупная «дальнобойность» вседорожника достигает 1200 км.

Гибридный Exeed VX появился совсем недавно. Его параллельно-последовательная силовая установка C-DM, построенная вокруг полуторалитрового турбомотора (156 л.с., 220 Нм), выдаёт 619 л.с. и 920 Нм.

Разгон до «сотни» занимает 5 секунд, а максимальная скорость равна 180 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 34,5 кВт·ч. С ней запас хода на чистой электротяге составляет 1209, а в гибридном режиме — 143 км (по циклу WLTC).

А ещё Exeed предложит россиянам велосипеды и крутые аксессуары: компания представила линейку фирменного мерча.