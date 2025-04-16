У Jeep Wagoneer появилась версия для бездорожья

Новая лимитированная версия Wagoneer Overland предложит покупателям расширенный перечень стандартного оборудования и технику, как у вездеходов Trailhawk. Сюда входят полный привод Quadra-Drive II, пневматическая подвеска, защита днища и вседорожные шины.

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Лимитированный Jeep Wagoneer Overland Special Edition больше приспособлен к бездорожью, чем любая другая версия. Стоит внедорожник недешево — от 72 740 долларов, но зато позволит в большой компании забираться в самые дебри. Для этого у семиместного Wagoneer Overland есть полный привод Quadra-Drive II с электронной блокировкой дифференциала и двухступенчатой раздаткой, пневмоподвеска Quadra-Lift, внедорожный ограничитель скорости Selec-Speed, защитные пластины из стали, шины внешним диаметром 32 дюйма и система контроля тяги Selec-Terrain со специальным режимом для каменистых участков.

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Дорожный просвет Wagoneer Overland с максимально задранной подвеской составляет 254 миллиметра, но на всякий случай спереди есть две буксировочные проушины. В оснащение внедорожника входит система кругового обзора, буксировочный пакет Heavy Duty Trailer Tow, благодаря которому он может вести за собой пятитонный прицеп, трехзонный климат-контроль, мультимедиа Uconnect 5 с дисплеем диагональю 10,1 дюйм и многое другое. В целом комплектация совпадает с Wagoneer Series II, хотя есть некоторые особенности.

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Например, крыша впервые для Wagoneer окрашена в черный цвет, тонирована светотехника, установлены поперечины, а сиденья обтянуты кожей наппа. Также добавлена трехсекционная панорамная крыша, электроскладывание зеркал и несколько электронных помощников, в том числе контроль дистанции с обеих сторон автомобиля и ассистент параллельной/перпендикулярной парковки. Наконец, с этого года для всех полноприводных Wagoneer предложен планировщик маршрутов Jeep Off-Road Pages+ с двумя сотнями трейлов любой сложности.

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Под капотом Wagoneer Overland стоит стандартный для модели шестицилиндровый бензиновый двигатель семейства Hurricane. Он имеет объем 3,0 литра, развивает 426 лошадиных сил и 634 Нм крутящего момента и сочетается с восьмидиапазонным автоматом. Прием заказов на новинку уже открыт, но нужно поторопиться, так как тираж составит всего 2 тысячи экземпляров.