Покупателям в РФ разонравился Lixiang

В первом квартале 2025 года в РФ было зарегистрировано 2323 автомобиля Li Auto, пишет автоэксперт Олег Мосеев со ссылкой на данные "Автостат Инфо". Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатель упал на 72%, когда было зарегистрировано 8159 "Лисянов".

© Российская Газета

Интересно, что почти половина из автомобилей, проданных с января по март 2025 года 49% (1145 штук), зарегистрирована в Центральном федеральном округе. Далее следуют Южный и Приволжский федеральные округа с результатом 256 и 236 авто.

Среди городов по продажам в лидерах оказалась Москва, где куплено 787 автомобилей марки (34%). В Санкт-Петербурге, который оказался на втором месте, кратно меньше: 132 авто. На третьей строчке - Краснодар (58 авто), за ним следуют Калининград (56), Новосибирск (46), Екатеринбург (42), Казань (31) и Ростов-на-Дону (30).

Лидером продаж стала модель L7: кроссовер выбрали 1222 человека, на втором месте L6 - 607 единиц, L9 купили 481 человек, тираж L8 составил 8 штук, вэн Mega приглянулся пятерым.