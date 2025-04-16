Для мотоциклистов изменится расчет цены ОСАГО

С 17 апреля вступают в силу новые коэффициенты при расчете цены полисов ОСАГО для владельцев мототранспорта. Об этом 16 апреля заявил директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов, передает «Интерфакс».

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Начнет действовать коэффициент мощности, ранее применявшийся только для легковых транспортных средств. При это для мототранспорта он будет несколько выше, чем для легкового транспорта.

Также добавятся отдельные значения коэффициента возраста и стажа, которые будут ниже для возрастных и опытных водителей мототранспорта, но выше — для молодых и неопытных. Для иных категорий транспортных средств значения коэффициентов мощности, возраста и стажа не меняются.

Центробанк с 27 января этого года расширил границы тарифного коридора по ОСАГО в обе стороны на 11,57 процента для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20 процентов для мототранспорта (мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы), а также для грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов остались прежними.

Как пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, Центробанк традиционно расширяет тарифный коридор по ОСАГО. Это позволит страховщикам снижать тарифы для безубыточных автовладельцев и повышать их для рисковых клиентов, что сделает расчет страховой премии более точным.