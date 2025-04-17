Nio опубликовала фото нового трехрядного кроссовера Onvo L90
Китайская компания Nio распространила фото нового трехрядного кроссовера Onvo L90, премьера которого состоится 23 апреля на Шанхайском автосалоне. Об этом сообщает carnewschina.com.
Длина автомобиля составляет 5100 мм, а колесная база — 3110 мм. Вес машины 2360 кг. Кроссовер получит два электромотора (на передней и задней осях). Суммарная мощность силовой установки составляет 590 л.с. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч.
В Китае продажи нового Onvo L90 начнутся в третьем квартале 2025 года. Тогда же будут объявлены цены.
До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.
С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.
Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.
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