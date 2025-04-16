В Белоруссии планируют выпускать кроссовер Geely EX5

Белорусский завод «Белджи» хочет наладить выпуск кроссовера Geely EX5. В движение кроссовер приводит 218-сильный электромотор, обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 6,9 секунды. Питается агрегат от литий-железо-фосфатного аккумулятора, одного заряда которого хватает на 430 км пути по циклу WLTP. В России такой вседорожник стоит минимум 4 099 990 рублей.

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Несмотря на то, что «Автомобилем года 2025» в соседней Белоруссии стал Voyah Free, на рынке лидирует продукция завода «Белджи», выпускающего технику под брендами Geely и Belgee. Генеральный директор Геннадий Свидерский рассказал о планах предприятия на 2025 год.

Самая важная новость для потенциальных покупателей — поводов переживать о сохранности кузова станет ещё меньше: «Мы увеличим мощность цеха окраски в два раза — с 60 до 120 тысяч автомобилей при двухсменном режиме», — рассказал Геннадий Свидерский.

Все работы должны быть завершены в первом полугодии. Это решение позволит не только увеличить объемы производства автомобилей, но вдобавок улучшит качество окраски кузова.

Давно назревший вопрос расширения модельного ряда также находится под пристальным вниманием руководства предприятия. И здесь есть как хорошие, так и плохие новости.

Из разряда вторых - кроссовер Geely Tugella во втором квартале собирать не планируют, и в целом будущее данной модели под вопросом. Зато вовсю прорабатывается решение по сборке электрического кроссовера Geely EX5.