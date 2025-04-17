Subaru обновила кроссовер Solterra

Хотя Subaru представила свой первый электрический кроссовер в 2021 году, его продажи все еще растут: в США первый квартал 2025 года модель завершила «в плюсе». Subaru решила, что пришло время освежить электрокар, который отдалился внешне от «близнеца» Toyota bZ4X, стал мощнее и дальнобойнее. Дебют Solterra 2026 модельного года состоялся на Нью-Йоркском автосалоне.

© Motor.ru

Дизайн Subaru Solterra с обновлением стал «чище» и современнее. Главные элементы — большая глухая панель спереди и зауженная оптика в стиле другой новинки — электрического кроссовера Trailseeker. Колесные арки теперь выкрашены в цвет кузова. Subaru отмечает, что в палитре будут и двухцветные варианты оформления экстерьера, но на официальных снимках их не показали. Также среди новшеств — колесные диски диаметром 18 либо 20 дюймов и надпись Solterra на пятой двери.

В салоне доминирует новый 14-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, поддерживающей беспроводные соединения Apple CarPlay и Android Auto. Появились отсеки для беспроводной зарядки гаджетов. Расширен перечень электронных ассистентов из пакета Subaru EyeSight: включены система оповещения о перекрестном движении спереди, мониторинг слепых зон, оповещение о выезде с полосы движения и другие.

© Subaru

© Subaru

© Subaru

© Subaru

© Subaru

© Subaru

© Subaru

© Subaru

«Техника» тоже получила апгрейд: Solterra обзавелась новым литий-ионным аккумулятором емкостью 74,7 киловатт-часа и сможет проезжать без подзарядки до 459 километров — это на четверть больше, чем раньше. Зарядить батарею с 10 до 80 процентов можно менее чем за 35 минут при использовании устройства мощностью 150 киловатт.

Также кроссовер снабдили системой подготовки к зарядке в холодную погоду: аккумулятор поддерживает оптимальную температуру, пока кроссовер едет к ЭЗС. К слову, заряжать Solterra можно будет на станциях Tesla Supercharger.

Значительно выросла и отдача силовой установки. Благодаря более мощному заднему электромотору суммарно она выдает 343 лошадиные силы вместо прежних 218. Соответственно, и с места до «сотни» автомобиль разгоняется быстрее — менее чем за пять секунд. Кроме того, инженеры поменяли настройки подвески и электроусилителя руля, чтобы улучшить управляемость.

Стоимость модернизированной Solterra обещают раскрыть ближе к концу года, перед стартом продаж в США.