Belgee метит в лидеры российского авторынка

По крайней мере, именно к этому стремится белорусско-китайский бренд, о чем рассказал генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский.

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«Решением акционеров мы ставим для себя целью быть номером один в Республике Беларусь и стремиться быть номером два на российском рынке», — заявил Свидерский журналистам.

Вместе с тем он объявил, что до конца 2025 года в гамме Belgee должны появиться гибриды и электромобили. О каких именно моделях идет речь, Свидерский не уточнил.

На сегодняшний день модельная линейка Belgee в Беларуси насчитывает три модели: это X50 (дорестайлинговый Geely Coolray), X70 (Geely Atlas Pro) и S50 (Geely Emgrand). Все они производятся на заводе «Белджи» под Минском. На белорусском рынке по итогам 2024 года Belgee и Geely суммарно реализовали 25 239 машин, Lada же заняла второе место с результатом 12 312 проданных автомобилей.

В России ситуация иная. За весь прошлый год россияне купили более 436,1 тысячи автомобилей Lada, Geely реализовала 149,1 тысячи машин, заняв четвертую строчку, а Belgee — 34,6 тысячи машин (девятое место). Если белорусско-китайская марка метит на второе место, то она должна обогнать нынешнего лидера, Haval, который завершил 2024 год с показателем 190,6 тысячи штук. Таким образом, Belgee предстоит увеличить продажи в 5,5 раза.

Это сложновыполнимая задача, особенно если учесть, что заявленная проектная мощность завода «Белджи» составляет всего 60 тысяч автомобилей в год, и даже с перспективой увеличения мощностей до 100 тысяч предприятие не сможет достичь показателя Haval. Свидерский же в разговоре с журналистами сообщил, что в первом полугодии завод увеличил мощность цеха окраски в два раза — с июля она будет составлять 120 тысяч при двухсменном режиме работы.

Несколькими днями ранее Belgee объявил себя «автомобильным брендом из сердца Европы». В компании аргументируют это тем, что, согласно выводам белорусским ученым, географический центр — то есть сердце Европы — находится в Витебской области, в окрестностях Полоцка. Этот факт подтвержден и российскими учеными из Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки и картографии (ЦНИИГАиК).