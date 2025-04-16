В Санкт-Петербурге оказались самые высокие штрафы ГАИ в 2025 году

Газета.Ru

В России в период с января по март 2025 года средний чек платежа за штрафы ГАИ составил 1032 рубля. Об этом сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

Стало известно, где самые высокие штрафы ГАИ в 2025 году
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Аналитики напоминают, что в первом квартале 2024 года средний чек составлял 652 рубля, а за весь прошлый год — 675 рублей. Самые высокие штрафы в текущем году оказались в Санкт-Петербурге — в среднем 1465 рублей. Москва же оказалась на второй строчке (1285 рублей).

Также в рейтинг по количеству платежей за нарушения ПДД попали Волгоград (1200 рублей), Новокузнецк (1191 рубль), Казань (964 рубля), Красноярск (962 рубля) и так далее.

В конце марта Telegram-канал SHOT сообщил, что в России в 2025 году планируют в три раза увеличить штрафы за парковку на тротуарах. Соответствующий законопроект на заключение в правительство РФ отправили депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Инициаторы считают, что штрафы за оставление машин на тротуарах, установленные в 2011 году, давно потеряли свою актуальность. По информации источника, в регионах планируют увеличить штраф с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — с 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

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