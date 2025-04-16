Zeekr объявил о старте продаж универсала 007GT

За стартовый вариант пятидверки китайской марки на домашнем рынке просят не менее 202 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,29 млн рублей по текущему курсу.

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Принадлежащая Geely «зелёная» марка Zeekr презентовала свой электроседан 007 в Поднебесной в конце 2023 года. Семейство было решено расширить за счёт универсала: компания анонсировала Zeekr 007GT ещё в январе 2025 года, а теперь опубликовала прайс-лист и объявила о старте приёма предзаказов на китайском рынке. Как Kolesa.ru сообщал ранее, прибавка GT к названию расшифровывается как Grand Tour.

В основе как седана, так и универсала лежит платформа PMA2+ с 800-вольтовой электрической архитектурой (по сути, она является модернизированной версией «тележки» SEA). Габаритная длина Zeekr 007GT составляет 4864 мм, ширина – 1900 мм, высота – от 1445 до 1460 мм (в зависимости от версии), а расстояние между осями у новой пятидверки равно 2925 мм (на 3 мм меньше). Дорожный просвет варьируется в диапазоне от 114 до 169 мм.

Универсал китайской марки снабдили лидаром и безрамочным остеклением дверей, как у седана. При этом, у Zeekr 007GT есть и ряд отличий: в списке числятся иные выштамповки на капоте, оригинальный передний бампер, рейлинги на крыше. Кроме того, модели, очевидно, досталась иная форма кормы со стандартной багажной дверью, раздвоенным спойлером в верхней части и иным задним бампером.

Интерьер пятиместного универсала Zeekr 007GT оказался не «один в один» как у родственного седана. Модель получила трёхспицевое рулевое колесо, «сплюснутое» с двух сторон (у четырёхдверки – двухспицевый руль), под центральным тачскрином информационно-развлекательной системы имеется ряд физических кнопок, помимо этого, иное оформление получил тоннель. Виртуальная приборка же оформлена аналогичным образом.

Технику пятидверка разделила с родственным Zeekr 007. Так, базовый вариант с прибавкой GT предлагается с единственным 421-сильным электродвигателем, расположенным на задней оси (максимальный крутящий момент – 440 Нм). Топовой версии положена двухмоторная установка, совокупная отдача которой равна 646 л.с. (710 Нм). На разгон с места до «сотни» пятидверкам с одним электромотором требуется 5,3 секунды, полноприводнику – 3,8 секунды.

«Сараю» предлагается две тяговые батареи на выбор, причём «младшая», ёмкостью 75 кВт*ч положена базовой и топовой версиям, а среднее исполнение оснащается аккумулятором ёмкостью 100 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке в первом случае составляет 650 и 585 км соответственно, во втором – 825 км (при расчёте по циклу CLTC).

Объём багажника у универсала составляет 645 литров, со сложенными спинками второго ряда сидений показатель увеличивается до 1737 литров. У версий с одним электромотором объём грузового отсека под капотом составляет 53 литра, у полноприводного варианта – 20 литров.

Цена стартового варианта Zeekr 007GT равна 202 900 юаней (эквивалентно примерно 2,29 млн рублей по текущему курсу), за универсал в среднем исполнении просят 222 900 юаней (около 2,52 млн рублей), а стоимость топовой двухмоторной версии составляет 232 900 юаней (около 2,63 млн рублей).