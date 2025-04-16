Внедорожник УАЗ «Патриот» получил улучшенную камеру

Внедорожники УАЗ «Патриот» получили улучшенную камеру заднего вида. Обновленная опция доступна с ранее внедренной мультимедийной системой «УАЗ Navi», которая включает в себя семидюймовый сенсорный экран, а также шесть динамиков и встроенную навигацию. Кроме того, медиасистема отличается мощным графическим и центральным процессорами, а также увеличенной до двух гигабайт оперативной памятью. При этом ёмкость встроенной памяти выросла до 32 гигабайт.

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Обновленная камера заднего вида отличается улучшенным показателем светочувствительности, который вырос с 0,5 до 0,01 люкса. Таким образом, у внедорожника повысилось качество видео при слабом освещении. Кроме того, за счет разрешения 720х640 пикселей водителям доступна более детализированное изображение. Ранее этот показатель составлял 648х488 пикселей.

Еще одним улучшением камеры стал увеличенный до 135 градусов угол обзора, который обеспечивает лучший визуальный контроль за пространством позади внедорожника. Несмотря на новые показатели, доплачивать за с улучшенную камеру заднего вида покупателям УАЗ «Патриот» не придется.

В середине марта стали известны новые подробности будущего УАЗ «Патриот» с китайским дизелем. Автозавод рассчитывает, что на новую модификацию внедорожника придется до 20 процентов продаж.