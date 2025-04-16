В России разработали совершенно новый пожарный автомобиль

На шасси грузовика «Валдай 12» создан новый пожарный автомобиль. Кабина автомобиля соединена со специальной надстройкой, которая позволяет пожарным свободно передвигаться внутри салона: надстройка вмещает 5 человек боевого расчета, притом — в полной амуниции.

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Новинка оборудована цистерной объёмом 2 кубических метра, а также баком пенообразователя вместимостью 140 литра. Пожарный насос позволяет тушить возгорание и тонко-распределенными струями.

Такая технология обеспечивает экономный расход воды, эффективное осаждение дыма, а также возможность тушить пожары, например, в зданиях повышенной этажности.

Конструкция передней подвески обеспечивает лучшую маневренность среди машин такого класса: угол поворота передних колес достигает 50 градусов, а радиус разворота составляет 8,4 метра.

«Валдай 12» комплектуется дизельным двигателем ЯМЗ-534 (мощность – 169 л.с., максимальный крутящий момент – 662 Н·м), с которым работает 6-ступенчатая коробка передач.

Между тем, в Нижнем Новгороде появились бескабинные грузовики. Их нельзя встретить на городских улицах, так как они работают на территории Нижегородского автозавода (бывший ГАЗ).