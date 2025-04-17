Land Rover готовит новую модель

Английский автопроизводитель готовит новую модель, свидетельством чему являются первые шпионские фотографии замаскированных прототипов. На основе этих фотографий мы решили представить, как будет выглядеть внедорожник.

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Нынешний Land Rover Defender дебютировал осенью 2019 года. Он пока представлен только в версиях с двигателями внутреннего сгорания, а полностью электрическая модификация может появиться ближе к следующему десятилетию вместе со сменой поколений. Однако значительно раньше к нему добавится младшая модель семейства Defender, которая получит электрическую силовую установку.

Пока у нас в распоряжении лишь несколько шпионских фотографий, сделанных с большого расстояния, однако уже можно составить первое представление о внешнем виде новой модели. Угловатая стилистика кузова в значительной степени пересекается со старшей моделью, при этом по пропорциям новинка ближе к моделям Freelander/Discovery Sport: здесь увеличенный наклон лобового стекла, существенно более низкий уровень крыши, восходящая подоконная линия и, вероятно, окрашенные в цвет кузова стойки за задними дверьми. Передняя часть пока сильно замаскирована, проглядываются лишь очертания более узких по сравнению с обычным Defender фар прямоугольной формы.

Боковины сделаны практически плоскими, а двери, вероятно, получат выдвижные ручки. Корма внедорожника на первый взгляд вызывает ассоциации с Hyundai Santa Fe последнего поколения за счёт массивной двери багажника и низко расположенных фонарей. Тестовый прототип лишён запасного колеса на багажной двери, а на крыше расположилась пара «плавников», как у новых моделей Range Rover.

Новый маленький Defender будет построен на модульной платформе EMA (Electrified Modular Architecture), которую будут использовать будущие электрические кроссоверы компании. Его премьера может состояться в следующем году, а предполагаемое имя — Defender Sport по аналогии с Discovery Sport и Range Rover Sport.

Между тем к дебюту готовится флагманский внедорожник Range Rover в электрическом исполнении.