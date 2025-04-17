Эти автомобили не потеряли популярность даже в кризис

Пикапы, долгое время болтавшиеся в статистике российских продаж где-то рядом с кабриолетами, обретают на отечественном авторынке вторую жизнь. За первый квартал 2025 годы у нас продано 5276 новых пикапов. И это много: пусть на 9% меньше, чем годом ранее, но на фоне общего падения авторынка на 25% за тот же отчетный период этот показатель выглядит поистине удивительно.

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Таким образом, россияне «распробовали» пикапы и продолжают их покупать, несмотря на довольно жесткий кризис. Источник приводит цифры продаж пикапов в январе-марте текущего года. На вершине топ-5– недавняя новинка JAC T9.

Пять самых популярных новых пикапов в РФ в I квартале 2025

JAC T9 – 864 шт.

Sollers ST6 – 690 шт.

УАЗ Пикап – 681 шт.

Foton Tunland – 567 шт.

Great Wall Poer – 559 шт.

Если взять разбивку по брендам, то в лидерах также JAC, на который пришлось около четверти (24%) от общего объема проданных новых пикапов. Дилеры бренда передали покупателям 1268 штук, и это плюс 60% к 1 кварталу 2024-го! Год назад в рейтинге производителей пикапов JAC был лишь третьим.

А вот прошлогодний лидер Great Wall с результатом 805 проданных пикапов потерял 58% по сравнению с уровнем I квартала прошлого года и опустился на второе место. Замкнул тройку лидеров Sollers с показателем 690 экземпляров и годовым приростом в 95%. Кстати, Sollers – это тоже JAC, только производства УАЗ. В топ-5 также вошли собственно УАЗ (681 шт.; -32%) и китайский Foton (569 шт.; рост в 6,2 раза).