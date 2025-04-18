В ГИБДД придумали, как уменьшить пробку на трассе М-5

Пробка на трассе М-5 в Челябинской области за сутки уменьшилась со 100 до 20 километров. Об этом заявил замглавы областной ГИБДД Николай Косарев.

© 1РегУралинформбюро

"Время [проводимое людьми] в пробке уменьшилось. Совместными усилиями мы надеемся преодолеть кризисную ситуацию до 1 мая. В майские праздники люди поедут в гости, трафик увеличится", – передает ЕАН слова правоохранителя.

Глава управления дорог "Южный Урал" Владимир Муравьев сообщил, что ремонтные работы на трассе будут проводить в основном ночью, когда поток машин не такой плотный, – это должно помочь сократить пробку.

При этом он отметил, что полностью избавиться от заторов не получится.

"Придется немного потерпеть, чтобы к осенне-зимнему сезону участок был в нормативном состоянии", – заключил Муравьев.

Ранее в управлении автодорог "Южный Урал" ввели ограничения для грузовиков, а также предложили пути объезда по дорогам для дальнобойщиков.

Также министерство дорожного хозяйства региона вместе с ГИБДД планирует организовать "зеленый коридор" для междугородних пассажирских автобусов – возможно, даже с выездом на встречную полосу. Об этом рассказал замминистра Андрей Ксензов.

Пробка на 100 километров образовалась на трассе "Урал" 15 апреля – она побила 14-летний рекорд по длине. Некоторым водителям пришлось ночевать на дороге. Там даже развернули мобильные группы МЧС, которые обеспечивали людей питьевой водой.