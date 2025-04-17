Производитель Solaris зарегистрировал новый бренд Almaas

"АГР Холдинг" зарегистрировал новое торговое наименование "Almaas", оно оформлено в том числе по классу автомобилей, пишет "Автопоток".

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Никакой информации о том, как будет использоваться бренд, пока нет. В активе "АГР" есть также анонсированная в этом году марка Tenet - под ней будут выпускать кроссоверы на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

В марте 2025 года стало известно, что экипажи ДПС начали укомплектовывать автомобилями под брендом Rosva - это те же Citroen C5 Aircross, выпускаемые на бывшем заводе Peugeot-Citroen в Калуге.