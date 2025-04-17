Продажи автомобилей с рук в России упали

По итогам марта продажи подержанных легковых автомобилей в России упали на 11 процентов в годовом выражении, до 448,3 тысячи единиц. Об этом со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат» пишут «Ведомости».

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В феврале рынок сократился на 0,6 процента, до 397,1 тысячи машин, хотя с учетом того, что год назад в этом месяце было на один день больше, можно было даже говорить о росте. Из-за того, что результат января оказался на 29 процентов выше, чем в 2024 году, в первом квартале продажи выросли на три процента, до 1,27 миллиона автомобилей.

Лидером сегмента остаются автомобили Lada, укрепившие свои позиции. За три месяца их продажи с рук выросли на 12 процентов, до 338,4 тысячи машин. Однако отдельно в марте на 1,5 процента сократились и эти продажи. Идущие далее Toyota, Kia, Hyundai и Nissan показали отрицательный квартальный результат.

По моделям первое место в марте занимает Lada 2107 (11,8 тысячи), второй идет Lada 2114 (9,7 тысячи), а третьей — Hyundai Solaris (8,4 тысячи).

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль считает основными причинами снижения в марте рост средней цены автомобиля с пробегом до 2,17 миллиона рублей, а также высокую стоимость заемных средств, что обусловлено рекордным уровнем ключевой ставки Центробанка. Не исключено, что многие автомобилисты отложили покупки в ожидании снижения ставки, хотя в регуляторе пока не говорят, что это может произойти в ближайшие месяцы.

Также эксперты указывают на уменьшение объема предложения машин японских, корейских и европейских брендов в хорошем состоянии. Чем старее парк привычных марок, тем хуже ситуация на рынке.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что в первом квартале продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России упали на 26 процентов в годовом выражении, до 254,1 единиц, а отдельно в марте — на 45 процентов, до 83,1 тысячи.