В РФ продают 17-летний Mercedes-Benz S 500 практически без пробега

Седан 2008 года выпуска проехал всего 348 километров и сохранился в идеальном состоянии, из-за чего оценивается в 16 миллионов рублей. Автомобиль оснащен мощным двигателем V8, полным приводом и предлагается в максимальной комплектации.

© Motor.ru

Mercedes-Benz S-класса W221 сохранился в состоянии, близком к новому. Седан 2008 года выпуска, судя по описанию, почти не эксплуатировался: пробег составляет лишь 348 километров. Машину оценили в 16 миллионов рублей, объясняя цену уникальной сохранностью и статусом «капсулы времени».

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Речь идет о версии S 500, которая оснащена 5,5-литровым V8 мощностью 388 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом. Разгон до 100 километров в час занимает всего 5,4 секунды, максимальная скорость — 250 километров в час. Продавец утверждает, что автомобиль обслуживался только у официальных дилеров, находится в идеальном состоянии и имеет максимальную комплектацию. Причины столь долгого простоя не раскрываются.

Ранее в России продавали и другие раритетные седаны с минимальным пробегом. Так, в Краснодарском крае выставляли на продажу BMW 520i 2013 года за 4,6 миллиона рублей. По словам владельца, автомобиль использовался лишь для поездок на техническое обслуживание и большую часть времени хранился в гараже.