В РФ привезли Toyota Venza

Авто предлагаются с бензиновым и гибридным моторами, причем самая доступная версия оснащена 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 171 лошадиных сил и передним приводом. Во Владивостоке модель стоит 3,5-3,7 млн рублей.

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Кроссоверы оснащены кожаными сиденьями, многофункциональным рулевым колесом, мультимедийной системой с сенсорным экраном.

В Чите бензиновую версию можно купить за 4,5 млн рублей, в Улан-Удэ и Красноярске – за 5 млн, в Москве – от 5,3 млн рублей. Гибридная модель, генерирующая 222 л.с., стоит дороже.

Кроссоверы доступны в Новокуйбышевске, Севастополе, Якутске, Иркутске и Петербурге.

Напомним, что автоэксперт заявил, что россияне не заметят ухода китайских брендов. Россиянам напомнили о повышении утильсбора с 1 мая.