Volvo обновила легенду

Состоялась премьера обновленного седана Volvo S90
В ассортименте версий появилась plug-in гибридная модификация, способная проезжать до 80 км на электротяге. Это делает Volvo S90 отличным вариантом для городских поездок с нулевыми выбросами. Доступна мягкогибридная модификация с бензиновым турбодвигателем для тех, кто ценит динамику.
S90 будет основной моделью на азиатских рынках, где класс седанов очень востребован. Он выступает как более классическая альтернатива электроседану ES90, который будет построен на платформе SPA2 и предложит полностью электроустановку.
Напомним, что в России возобновили продажи нового Toyota Venza. Автоэксперт заявил, что россияне не заметят ухода китайских брендов.