Volvo обновила легенду

В ассортименте версий появилась plug-in гибридная модификация, способная проезжать до 80 км на электротяге. Это делает Volvo S90 отличным вариантом для городских поездок с нулевыми выбросами. Доступна мягкогибридная модификация с бензиновым турбодвигателем для тех, кто ценит динамику.

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S90 будет основной моделью на азиатских рынках, где класс седанов очень востребован. Он выступает как более классическая альтернатива электроседану ES90, который будет построен на платформе SPA2 и предложит полностью электроустановку.

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