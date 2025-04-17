Легендарная «семёрка» снова на вершине: названы самые продаваемые авто в РФ

В России в марте 2025 года самым продаваемым автомобилем с пробегом стал отечественный ВАЗ-2107. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Всего в первый месяц весны россияне купили 11,8 тыс. вазовских «семерок».

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На втором месте находится хетчбэк Lada 2114, показатель которого в прошлом месяце составил 9,7 тыс. экземпляров. В топ-10 вошли Hyundai Solaris, Lada Niva Legend, Kia Rio, Lada Priora, Ford Focus, Toyota Corolla, Lada Granta и Lada 2110.

Всего в марте 2025 года россияне приобрели 448,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 12,9% больше, чем месяцем ранее.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, почему автомобиль в Китае стоит дешевле, чем в России.