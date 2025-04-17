Haval выпустит для России уникальный кроссовер

Прошлое поколение Haval F7 было доступно также в формате кросс-купе F7x. Новая генерация модели такого типа кузова не получила, но, возможно, все изменится в ближайшее время.

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Российский Haval F7 продаётся в Китае под именем Monster или Divine Beast (с англ. - божественный зверь). Версии кросс-купе у китайского оригинала нет. Но она может появиться у российского F7. Фото модели в таком кузове опубликовал канал "Хавал Клуб". Снимок был сделан, предположительно, в рамках съёмок рекламных материалов.

Официально о выходе нового Haval F7x ничего не сообщалось.

Haval F7 можно купить в России за 2,85 - 3,65 млн рублей (авто 2025 года выпуска) с моторами 1.5 и 2.0 литра мощностью 150 и 192 л.с., 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT. На выбор - передне- и полноприводные версии.

Несколько дней назад в России начались продажи кроссовера Haval H7 российской сборки.