Новый Volkswagen Tiguan добрался до США с улучшенным турбомотором

На автосалоне в Нью-Йорке дебютировал Tiguan в североамериканском варианте. Как и ожидалось, для США Volkswagen приготовил более современную «технику», чем для других рынков: в топ-версии SEL R-Line Turbo кроссовер оснащен двухлитровым турбомотором, форсированным до 271 лошадиной силы.

© Motor.ru

Под капотом нового американского Tiguan — двухлитровый турбомотор с четырьмя цилиндрами, выдающий 271 силу и 349 Нм крутящего момента. Однако такой агрегат положен только кроссоверу в исполнении SEL R-Line Turbo. Другие варианты, которые Volkswagen покажет в конце года, будут менее производительными.

Чтобы увеличить отдачу на 67 сил и 69 Нм, Volkswagen установил более крупный турбонагнетатель, новые более прочные поршни, шатуны и коленчатый вал из азотированной стали. Топливный насос осуществляет впрыск под давлением 500 бар. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат, а привод полный 4Motion. Время разгона такого кроссовера до «сотни» Volkswagen не приводит.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

У Tiguan от бампера до бампера насчитывается 4,7 метра. Ширина равна 1,8 метра, высота — 1,7 при 2,8-метровой колесной базе. SEL R-Line Turbo по умолчанию оснащается 20-дюймовыми колесными дисками, а кузов, которому дизайнеры постарались придать спортивный облик, можно выкрасить в зеленый Avocado Green, светло-серый Sandstone Uni и голубой Monterey Blue Pearl.

В салоне топ-версии — отделка из натурального дерева, обивка из кожи Varenna и новый комплекс с двумя раздельными экранами. Диагональ центрального дисплея — 15 дюймов, «приборки» — 10,25. Также в оснащение входят климат-контроль, электрорегулировки, подогрев, вентиляция и массаж передних кресел. Цены должны озвучить ближе к старту продаж, но сроки пока не раскрыты.

В марте новый Volkswagen Tiguan пришел в Мексику. Там кроссовер получил старый турбомотор 1.4 TSI мощностью 150 сил, работающий в связке с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. На вершине линейки — R-Line со спортивным обвесом, 20-дюймовыми дисками, вентиляцией и массажем передних кресел, камерами кругового обзора и 15-дюймовым тачскрином.