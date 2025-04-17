У арендных электросамокатов начнут снижать скорость на тротуаре

С 17 апреля все основные операторы прокатных электросамокатов будут снижать их скорость на тротуаре. Об этом сообщили в компаниях Яндекс Go, МТС Юрент и Whoosh. Лимит опускается до 20 км/ч. Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость СИМ по Правилам дорожного движения. Новая мера нацелена на уменьшение количества опасных ситуаций.

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Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше лимита.

Мера направлена на ограничение резких маневров, из-за которых возникают аварийные ситуации. Водители СИМ, которые совершают такие действия, мешают пешеходам. По статистике операторов, большинство пользователей этого транспорта передвигается по тротуарам со средней скоростью 17-20 км/ч. При этом есть небольшая часть водителей самокатов, которые позволяют себе более высокий скоростной режим. Теперь они будут вынуждены двигаться в лимите средней скорости. Долю людей с агрессивным стилем вождения кикшеринговые компании оценивают менее чем в 1%.

Операторы самокатов отмечают, что май - самый активный весенний месяц по количеству поездок и притоку в сервисы новичков. Компании снижают скорость, чтобы оценить, как это повлияет на комфорт всех участников движения на тротуарах.

Напомним, что по действующим правилам при отсутствии велодорожки движение этого транспорта по тротуарам приоритетно перед движением по правому краю дороги, то есть самокат обязан двигаться по тротуару. У категории "велосипед" приоритет обратный - у правого края дороги перед тротуаром. Поэтому маломощные электросамокаты по закону должны двигаться вместе с пешеходами. Но при этом преимущество на тротуаре имеют все-таки пешеходы. Так что сигналить им, чтобы уступили дорогу - не совсем правомерно. Не можешь двигаться с пешеходной скоростью в плотном потоке - иди пешком.

Также напомним, что скорость передвижения СИМ вообще ограничена 25 км/ч. Но кто же замеряет их скорость? Ручные радары у сотрудников ДПС давно сняли с вооружения. Камеры нацелены в абсолютном большинстве своем только на дороги. Поэтому кикшеринговые компании сами начали наводить безопасность с помощью программных прошивок, которые ограничивают скорость передвижения.

В городах есть медленные зоны, которые операторы вводят самостоятельно на участках с плотным пешеходным трафиком. Расположение этих зон закрепляется соглашением между операторами и городской администрацией. Как правило, в них скорость ограничивается 10-15 км/ч, в зависимости от пешеходного трафика.

Но при этом в компаниях отмечают, что прямое влияние скорости электросамокатов в 20 или 25 км/ч на вероятность аварии не выявлено. Аварийность связана с нарушениями Правил дорожного движения и правил сервиса. Например, водитель СИМ не спешился при пересечении пешеходного перехода. Фиксируются и истории с пересечением дороги в неположенном месте, а также поездки вдвоем. Для борьбы с этими нарушениями кикшеринги массово штрафуют нарушителей (их не более 2%), проводят образовательные мероприятия и регулируют поведение пользователей с помощью технологий.

Чтобы снижать количество небезопасных сценариев, операторы также обучают пользователей и применяют меры к нарушителям. Так, в сезоне-2024 сервисы ввели повышенные штрафы за особо серьезные нарушения. Например, за управление СИМ несовершеннолетним, езду в нетрезвом виде и езду вдвоем. Эти нарушения, по данным операторов, чаще всего приводят к аварийным ситуациям. При этом больше 99,999% поездок в 2024 году прошло без ДТП и нарушений.

Но основной проблемой остаются не те пользователи электросамокатов, которые берут их в аренду, а те, кто пользуется личным транспортом. Как раз на днях в Сети разлетелся ролик об электросамокатчике, который разогнался до 100 км/ч и опередил на скоростной трассе мотоцикл. Кстати, в данной ситуации смело можно утверждать, что по всем характеристикам этот электросамокат можно приравнять к мотоциклам. А поэтому водитель должен быть в шлеме. Но пока неизвестно, удалось ли вычислить этого гонщика.