Легендарный «Слон» выставлен на продажу в России

Представленный «Москвич-401» прошел полную реставрацию и находится в почти идеальном состоянии. Продавец акцентирует внимание на том, что машина не была в авариях, а пробег составляет 97899 км. Автомобиль оборудован двигателем объемом 1,1 литра и имеет задний привод. По информации из ПТС, у «Слона» было всего три владельца.

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Эта модель была выпущена в 1954 году на Московском заводе малолитражных автомобилей и за время своего существования обрела несколько неофициальных наименований, таких как «Сутулый» и «Горбатый» (последнее в итоге стало ассоциироваться с моделью «Запорожец»). Интересно, что «Москвич-401» был создан на базе довоенного автомобиля Opel.

Автомобиль находится в селе Усть-Курдюм, а его стартовая цена составляет 990 тысяч рублей.

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