Легендарный спорткар Audi R8 не получит продолжения

Грунер отметил, что «автомобили с центральным расположением двигателя внутреннего сгорания больше не соответствуют стратегическим планам компании». Audi R8, который производился с 2007 года и предлагался сначала с 4.2-литровым V8, а затем с «ламборджиниевским» V10, окончательно уходит в прошлое.

© runews24.ru

Причины такого решения вполне очевидны — рынок сместил акценты в сторону SUV и электромобилей. Несмотря на то, что R8 долгое время считался визитной карточкой бренда, продажи спортивных автомобилей значительно упали. Интересно, что Volkswagen продолжает выпускать Golf GTI и R, несмотря на их средние результаты продаж. Как отметил Грунер, «Америка никогда не была страной хэтчбеков», но эти модели останутся в ассортименте.

Поклонники R8, безусловно, будут разочарованы — этот автомобиль стал настоящей легендой, особенно после его появления в фильме «Железный человек». Вторая генерация, выпущенная в 2015 году, утратила механическую коробку передач, но сохранила характерные черты. Теперь же, похоже, эра таких автомобилей подходит к концу — производители делают ставку на более удобные и экологически чистые модели.

Хотя официальных заявлений о полном отказе от спортивных автомобилей в Audi пока не прозвучало, очевидно, что будущее компании связано с электромобилями. Сейчас Audi активно развивает свою линейку e-tron, и, вероятно, R8 вскоре получит электрического наследника. Однако сможет ли он сохранить свою культовую репутацию — вопрос остается открытым.

Укажем, что Polestar снизил углеродный след на 24,7% на одно проданное авто. Отметим, что недавно состоялась премьера обновленного седана Volvo S90.