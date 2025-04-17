Китай запретил использовать слово «умное» вождение в рекламе авто

Китайские власти запретили автопроизводителям использовать в рекламе выражения «умное вождение» и «автономное вождение». Такое решение было принято после совещания Министерства промышленности и информатизации с представителями около 60 автокомпаний.

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Причиной ужесточения правил стала авария с участием электромобиля SU7 от Xiaomi, произошедшая в марте. Машина на скорости 97 км/ч врезалась в бетонный столб спустя несколько секунд после того, как водитель отключил систему помощи при вождении. В результате аварии автомобиль загорелся..

Теперь автопроизводителям запрещено проводить обновления программного обеспечения для систем помощи водителю (ADAS) на уже проданных автомобилях без официального разрешения. Прежде чем внедрять новые функции, компании обязаны провести полноценные тестирования и получить одобрение властей.

Под новые правила попадают и такие крупные игроки, как Huawei, которая поставляет свои системы ADAS сразу нескольким брендам, включая Audi. Ранее многие компании активно рекламировали «умные» функции вождения, используя их как ключевое преимущество на фоне жесткой ценовой конкуренции на рынке.