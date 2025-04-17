Прошла премьера Kia Ceed 2026 года

На проходящем автосалоне в Нью-Йорке марка Kia представила обновленную версию своего популярного хэтчбека Ceed, известного в США под названием K4. В результате модернизации автомобиль претерпел немало изменений как в дизайне, так и в техническом плане.

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Как сообщает пресс-служба компании, американская модель имеет сходство с машиной, которую ранее представили на родине в Корее. Что касается европейского рынка, то там новинка появится не раньше следующего года.

Хетчбэк обзавелся новой вертикальной оптикой, узкой решеткой радиатора и вытянутым силуэтом. Представители бренда утверждают, что эти изменения улучшили аэродинамику модели и придали ей спортивный облик.

Интерьер выделяется тремя цифровыми дисплеями: 12,3-дюймовыми экранами приборной панели и мультимедиа, а также 5-дюймовым блоком управления климатом. В базовой версии уже есть камера кругового обзора, вспомогательные водительские ассистенты, аудиосистема Harman Kardon и голосовой помощник на основе искусственного интеллекта.

Что касается технических характеристик, то для рынка Америки машина будет доступна с двумя моторами: 2,0-литровым атмосферным агрегатом мощностью 147 лошадиных сил и 1,6-литровым турбодвигателем на 190 лошадиных сил. Менее мощная версия будет агрегатироваться вариативной КПП, а в связке с турбомотором будет работать 8-ступенчатая классическая автоматическая трансмиссия.

Ожидается, что хэтчбек K4 будет доступен к покупке к концу 2025 года. Более подробная информация о ценах и комплектациях появится ближе к старту продаж.

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