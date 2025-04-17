Холдинг АГР зарегистрировал еще два новых бренда

"Холдинг АГР" помимо регистрации торгового наименования Almaas оформил патент ещё на два бренда: Nexgen и Veres.

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В настоящее время у "АГР" есть два активных бренда: Solaris, под которым компания выпускает модели Hyundai и Kia, а также Tenet - анонсированный месяцем ранее для выпуска кроссоверов.

Оформление прав на торговый знаки - стандартная практика автопроизводителей, не означающая, что зарегистрированные названия и графические изображения будут обязательно использованы.