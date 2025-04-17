Белорусский завод Belgee хочет выпустить новую модель машины

Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 218 лошадиных сил, который позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды. Литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает запас хода на уровне 430 км по стандарту WLTP. В России, где эта модель уже доступна, её цена начинается от 4 099 990 рублей. На автомобиль в РФ предоставляется гарантия на срок 6 лет или 150 000 км пробега, а на аккумулятор – 8 лет или 150 000 км. Представители Geely подчеркивают, что общий ресурс аккумулятора составляет 1 миллион километров или 3500 циклов зарядки.

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Геннадий Свидерский, председатель «БелДжи», поделился планами компании на 2025 год. Завод, занимающийся производством автомобилей Geely и Belgee, по-прежнему сохраняет лидирующие позиции на рынке Беларуси, несмотря на то, что титул «Автомобиля года 2025» завоевал Voyah Free.

Одним из ключевых мероприятий станет модернизация покрасочного цеха: его производительность вырастет с 60 до 120 тысяч автомобилей в год при работе в две смены. Ожидается, что работы завершатся в первой половине 2025 года, что позволит увеличить объемы производства и улучшить качество лакокрасочного покрытия, снизив риск коррозии кузовов.

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