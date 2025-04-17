Новый Mitsubishi Xpander выставили на продажу в РФ

"Российской газете" в ходе мониторинга сайтов автомобильных объявлений удалось обнаружить в продаже абсолютно новый Mitsubishi Xpander для рынка Индонезии.

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Модель появилась на свет в 2017 году и была предназначена с самого начала для азиатского рынка. В разное время машину поставляли в Непал, Боливию, Перу, Египет и Южную Африку.

Представленный экземпляр, по словам владельца, был выпущен в 2025 году. Под капотом кроссовера расположен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 105 лошадиных сил, работающий в паре с классической автоматической КПП. Привод у машины исключительно передний.

Кузов Mitsubishi окрашен в белый металлик, а интерьер, все еще находящийся в защитных заводских чехлах, выполнен в темных тонах. Сидения обиты черным кожзамом.

За машину продавец просит 3 600 000 рублей.

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