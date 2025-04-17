Каждый четвертый в РФ не планирует получать водительские права

Граждане России активно отказываются от личного транспорта, а каждый четвёртый не имеет и не планирует получать права. Об этом говорится в исследовании «Ингосстраха», поступившем в редакцию Quto.ru. Уточняется, что в нём приняли участие 6 тысяч человек из разных регионов страны.

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К слову, самый высоким показатель граждан, которым права не нужны — в Ярославле — здесь 48% жителей не планируют учиться в автошколе. В Москве этот вариант ответа выбрали 25% респондентов, в Санкт-Петербурге — 20%. Среди тех, у кого прав пока нет, только 7% планируют получить документ в будущем.

Согласно исследованию, чаще ни права, ни машина не нужны одиноким людям (59%), причём женщины отказываются от личного транспорта чаще мужчин — 40% против 24%.

Сообщается, что 32% семей своего автомобиля нет. Из них 79% не планируют покупку, ещё 10% хотят купить машину в течение года. К слову, три и более автомобилей в домохозяйстве есть только у 3% российских семей. Выше всего этот показатель в Москве (7%), а также Набережных Челнах и Барнауле (по 6%).

К слову, даже среди тех, у кого есть своя техника, пользуются исключительно ей только 8% россиян. Остальные периодически ездят на общественном транспорте (84%), такси (73%) или каршеринге (2%). Среди преимуществ последних двух способов передвижения 52% опрошенных назвали низкую стоимость услуги, 15% — удобство, а 14% — признались в отсутствии прав или неуверенности за рулём.