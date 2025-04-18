Exlantix раскрыл стоимость гибридного кроссовера ET

Бензоэлектрическая силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель, а также пару электромоторов — отдачей 145 и 195 кВт. Агрегаты питаются от 43-киловаттного аккумулятора.

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Разгон до «сотни» занимает 4,8 секунды, а расход топлива на 100 км пути составляет 6,4 литра. Запас хода достигает 1 180 км. Длина кроссовера — 4955 мм, ширина — 1975 мм, высота — 1975 мм. Колесная база — 3000 мм.

Важно, что автомобиль адаптирован для российских условий эксплуатации и прошёл дополнительную антикоррозийную обработку. Гарантия составит рекордные 8 лет или 200 тысяч километров пробега.

Китайцы намерены предложить российским потребителям самые технологически продвинутые и современные машины Exlantix. В нашей стране они будут продаваться под хорошо знакомой маркой Exeed.

Первое знакомство случилось не на дорогах, а на ежегодном фестивале «Дни скорости на Байкале»: в этих суровых условиях стало понятно, как «зелёная» линейка справляется со сложным покрытием.