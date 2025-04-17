В России замечен ажиотажный спрос на китайские мотоциклы

С января по апрель на российском рынке было продано 5 231 единиц двухколёсной техники — это на 48% больше, чем за тот же период 2024 года. При этом спрос на мототехнику, по наблюдениям аналитиков, растёт уже более двух лет подряд.

Актуальный тренд последних лет — это смещение потребительского интереса от японских и европейских к более доступным китайским маркам.

Так, абсолютным лидером по продажам в России по итогам I квартала 2025 года стала техника Regulmoto, которая разошлась тиражом 909 экземпляров. Это на 57% больше, чем годом ранее.

Помимо этого, спросом у россиян пользовались Racer (376 шт., +15%), Motoland (362 шт., +75%), Kayo (351 шт., +85%), Voge (342 шт., +22%).

Среди наиболее популярных на российском рынке моделей значатся Motoland XF300 (241 шт.), Racer RC300 (215 шт.), Regulmoto Sport (202 шт.), Ataki Carrera (114 шт.) и Zontes ZT350-T (108 шт.).