Московские юрлица чаще всего закупают новые кроссоверы Belgee

В течение первых 15 недель 2025 года на различные фирмы московской ГАИ было оформлено 1 085 вседорожников белорусской марки, что является лучшим результатом среди всех брендов. Таким образом, доля Belgee составляет 11,7%, пишет агентство «Автостат».

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Логично предположить, что основными покупателями автомобилей Geely белорусской сборки прежде всего выступают таксомоторные и каршеринговые сервисы, которым нужны недорогие, но выносливые машины.

Марка Belgee присутствует на российском рынке около года — с лета 2024-го. В настоящее время продуктовая линейка представлена двумя моделями — городским кроссовером Belgee X50 и среднеразмерным вседорожником Belgee X70.

Между тем, белорусский завод «Белджи» хочет наладить выпуск кроссовера Geely EX5. В движение кроссовер приводит 218-сильный электромотор, обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 6,9 секунды.

Питается агрегат от литий-железо-фосфатного аккумулятора, одного заряда которого хватает на 430 км пути по циклу WLTP. В России такой вседорожник стоит минимум 4 099 990 рублей.