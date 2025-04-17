Представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения

Компания Subaru презентовала новое поколение Outback, которое впервые трансформировалось из универсала в кроссовер. Автомобиль получил новый дизайн, а техническая база осталась почти без изменений. Клиренс увеличился до 220 мм.

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Моторная гамма включает два бензиновых двигателя: 2,5-литровый атмосферник (180 л.с.) и 2,4-литровый турбированный (260 л.с.).

Оба мотора работают с вариатором, имитирующим восемь передач, и фирменным симметричным полным приводом Subaru. Расход бензина равен примерно 8,1 л/100 км для базового мотора и 9,4 л/100 км для старшего агрегата (по циклу EPA). В салоне появилась обновленная мультимедиа с 12,1-дюймовым экраном и улучшенные материалы отделки.

Появилась новая модификация Wilderness с увеличенным до 241 мм клиренсом, улучшенными углами въезда (20°) и съезда (23,5°), адаптивными амортизаторами и особыми настройками полного привода. У авто есть внедорожные шины Yokohama Geolandar и защитные накладки на кузов. Блок климат-контроля управляется физическими клавишами и ручками. Есть кнопки на консоли между сиденьями и селектор вариатора с физической связью с агрегатом. Стоимость обновленного автомобиля в США начинается от 30 000 долларов.

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