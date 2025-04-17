MINI отказалась от электрокаров и будет продолжать выпускать автомобили с ДВС

Вице-президент марки Майкл Пейтон заявил, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему остаются популярными на североамериканском рынке. В связи с этим бренд продолжит инвестировать в развитие машин, оборудованных бензиновыми силовыми установками. Планы по электрификации модельного ряда будут выполнены позже.

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MINI планирует выпустить новый кроссовер с ДВС, который заменит в США электрический паркетник Aceman. Кроме того, на североамериканский рынок не поступит в продажу батарейная версия хэтчбека Cooper, а также электрический кабриолет. В связи с популярностью машин с традиционными моторами компания откладывает планы по электрификации модельного ряда. В то же время производитель планирует разработать батарейную линейку, основанную на концепте Rocketman.

В первом квартале 2025 года доля электромобилей в поставках BMW Group, в числе которых модели Mini и Rolls-Royce, составила 18,7 процента. При этом баварцы планируют достичь 50 процентов к 2030 году. Однако реальная цифра будет зависеть от рыночного спроса и развития инфраструктуры.

В конце февраля MINI отказалась от плавов производства электромобилей в Великобритании. Компания приняла решение из-за низкого спроса на батарейный транспорт.