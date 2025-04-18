Рассекречена внешность обновленного кроссовера Voyah Free

Посвежевший SUV китайской марки слегка подрос в габаритах, кроме того, базовая версия стала мощнее.

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Премиальный бренд Voyah принадлежит поднебесному концерну Dongfeng. Первенцем стал кроссовер Free, который появился на китайском рынке в 2021 году, а рестайлинг пережил в 2023-м. Напомним, изначально на родине он продавался в модификациях последовательного гибрида и полноценного электромобиля, однако после первого рестайлинга модель в КНР стала предлагаться только с гибридной «начинкой».

Кстати, на экспортных рынках, в том числе в РФ, Voyah Free по-прежнему предлагается как с бензоэлектрической, так и с полностью «зелёной» техникой. При этом обновлённый кроссовер на российском рынке продаётся отдельно в качестве спецверсии Sport Edition. О том, что нынешняя модель готовится ко второму рестайлингу в Китае, стало известно на прошлой неделе: тогда появились первые тизеры с замаскированным прототипом.

Теперь внешность посвежевшего кроссовера рассекретили: марка опубликовала одно официальное изображение пережившего рестайлинг Voyah Free, кроме того, снимки прототипа без маскировки оказались опубликованы в базе китайского минпрома. Судя по изображениям, головной оптике оставили прежнюю форму, но изменили световой рисунок, кроме того, иначе оформлена радиаторная решётка, а также нижняя часть переднего бампера с интегрированными воздухозаборниками – теперь она смотрится менее агрессивно.

Корма оформлена по-другому за счёт более лаконичного спойлера на верхней части багажной двери, а также иного исполнения нижней части заднего бампера. Фонари Voyah Free в ходе рестайлинга трогать не стали. Отметим, спереди на крыше, над лобовым стеклом располагается лидар. Сообщается, что обновлённый кроссовер получит передовой комплекс водительских помощников от Huawei.

Согласно данным минпрома КНР, в ходе рестайлинга модель слегка подросла в габаритах: так, длина у посвежевшего Free равна 4915 мм (на 10 мм больше по сравнению с дореформенной версией), ширина – 1960 мм (тоже на 10 мм больше), высота – 1660 мм (на 15 мм больше), а расстояние между осями не изменилось и по-прежнему составляет 2960 мм.

Обновлённому кроссоверу оставили гибридную установку, в состав которой, как и раньше входят: исполняющий роль генератора бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра (судя по данным минпрома, его отдача равна 129 л.с, хотя у дореформенной версии 150 л.с.), а также электродвигатель, установленный на задней оси (его мощность наоборот увеличилась с 272 до 292 л.с.). Ёмкость тяговой батареи пока не раскрывается, у нынешнего кроссовера показатель равен 43 кВт*ч. Ещё у нынешней версии есть топовый полноприводный вариант с дополнительным 218-сильным электромотором на передней оси (совокупная отдача – 489 л.с.).

Вероятно, полноценная премьера рестайлингового Voyah Free пройдёт в рамках автосалона в Шанхае? который совсем скоро откроет свои двери. Напомним, в конце прошлого месяца корреспондент Kolesa.ru изучил актуальный для российского рынка «спортивный» гибридный кроссовер Voyah Free EVR в деле: все подробности в нашем тест-драйве.