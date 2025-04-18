Российский электрокар "Атом" можно будет получить через консьерж-сервис

Потенциальные покупатели смогут выбрать между визитом в шоурум и использованием консьерж-сервиса, а также протестировать машину в рамках подписки или через партнерский каршеринг. Обслуживание будет доступно как на сертифицированных СТО, так и с выездом мастера. Производитель планирует масштабировать сервис в десятки городов России уже к 2029 году.

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Компания предусмотрела два варианта приобретения электромобиля: через фирменный шоурум, где можно лично ознакомиться с машиной и проконсультироваться со специалистами, или посредством консьерж-сервиса. Перед покупкой потенциальные владельцы смогут воспользоваться краткосрочной подпиской от одной недели или протестировать машину через каршеринг у партнеров бренда.

Обслуживание автомобиля будет организовано через авторизованные сервисы, специализирующиеся на электромобилях, а также с помощью мобильного консьерж-сервиса. Последний предусматривает выезд специалиста, доставку машины в сервисный центр и ее возврат владельцу после работ. Уже к 2026 году инфраструктура обслуживания охватит более 10 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи, а к 2029-му расширится до 48 населенных пунктов по всей стране.

Ранее разработчики Атома завершили серию зимних испытаний электромобиля. В ходе тестов специалисты адаптировали шасси и систему стабилизации под холодные условия, а также подтвердили работоспособность ездовой электроники в двух режимах — комфортном и динамичном. Модель будет оснащена системами ABS, курсовой устойчивости, ассистентами при подъёмах и спусках, а также функцией предотвращения опрокидывания. В ближайшие месяцы испытания продолжатся уже на сухом покрытии.