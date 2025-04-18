Kia запустит продажи пикапа Tasman на авторынке Австралии

Цены начинаются от 42 990 австралийских долларов и доходят до $74 990 AUD за топовый X-Pro 4x4. Учитывая налоги, финальная стоимость приблизится к 80 тысячам долларов, что делает Tasman конкурентом Toyota HiLux GR Sport и Ford Ranger V6.

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Под капотом находится 2,2-литровый турбодизель CRDi мощностью 210 л.с. В паре работает 8-ступенчатый автомат. Привод – задний или полный.

Автомобиль получил две 12,3-дюймовые панели, LED-оптику, круиз-контроль, камеру и климат. При этом версии SX+ и X-Pro предлагают вентиляцию сидений, аудиосистему Harman Kardon, автопарковку, панорамную крышу.

Напомним, что все автобренды в России начали предлагать скидки. Эксперт назвал причины обвала продаж новых автомобилей в России.