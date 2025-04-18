Belgee лидирует по продажам корпоративным клиентам в Москве

Это позволило Belgee занять 11,7% рынка, что является наиболее высоким показателем среди всех представленных марок.

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Основными потребителями машин Geely белорусской сборки являются компании, которые предоставляют услуги такси и каршеринга, нуждающихся в экономичных и надежных авто, сообщает «Автостат».

Belgee присутствует на рынке РФ с лета 2024 года. Модельный ряд включает в себя компактный кроссовер Belgee X50 и кроссовер среднего размера Belgee X70.

Напомним, что Kia запустит продажи пикапа Tasman на авторынке Австралии. Все автобренды в России начали предлагать скидки.