Почему число «пьяных» ДТП резко снизилось в Вологодской области

В Вологодской области за месяц сухого закона число пьяных аварий снизилось на 27%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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«Число пьяных ДТП в Вологодской области снизилось на 27% за месяц сухого закона. А посещаемость в самом крупном фитнес-клубе областного центра выросла на 79%», — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что впервые за один квартал не произошло ни одного пьяного ДТП, в результате которого кто-то получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, количество подобных ДТП по будням снизилось на 33%, с пострадавшими — на 52%. При этом статистика по выходным дням не изменилась, поскольку в этот период алкоголь продают в обычном режиме.

Также сообщается, что люди стали чаще посещать спортивные залы. Так, за первый квартал текущего года посещаемость таких мест увеличилась на 39 тысяч человек. В 2024 году этот показатель достигал 22 тысяч человек. Помимо этого, на 20% увеличилось число участников городских беговых марафонов.

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