Tesla Model 3 стала самым экономичным электромобилем этого года

Модель с задним приводом и батареей на 57,5 кВт-ч имеет запас хода в 420 км, а затраты на 160 км пробега составляют всего 3,6 доллара. Это эквивалентно 4500 км за 100 долларов электроэнергии.

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На втором месте – Tesla Model 3 Long Range с батареей на 75 кВт-ч и запасом хода 520 км. Стоимость пробега 3,75 доллара, сообщает аналитическая компания Zutobi.

Топ-3 замыкает BMW i4 eDrive35, который требует 4,12 доллара. Модель демонстрирует хороший баланс между эффективностью и комфортом.

Отметим, что Tesla также заняла еще несколько позиций в данном рейтинге. В топ-10 вошли Model 3 Performance, Model S Long Range и Model Y Long Range.

Напомним, что Belgee лидирует по продажам корпоративным клиентам в Москве. Kia запустит продажи пикапа Tasman на авторынке Австралии.