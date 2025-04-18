Названы самые популярные иномарки с пробегом за 1 млн рублей

В марте 2025 года средняя стоимость подержанного авто составила почти 1,5 млн рублей, сообщает "Автостат". Также в агентстве рассказали о том, какие иномарки чаще всего можно купить за меньшую сумму - 1 млн рублей.

© Российская Газета

В список ожидаемо вошли все "бюджетники", которые по 2022 год входили в топ продаж на рынке новых авто: Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Уточняется, что средний возраст этих машин будет около девяти лет.

Ранее "РГ" писала, что россияне скупают как раз возрастные автомобили, отмечалось, что средняя стоимость "бэушек" снизилась на 2,5%.