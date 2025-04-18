Лукашенко открыл страну для новых импортных грузовиков

Александр Лукашенко подписал указ № 155 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов». Согласно этому документу, в 2025 году новые грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы полностью освобождаются от уплаты утилизационного сбора.

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Предполагается, что такие послабления буквально откроют страну для новой импортной техники. Соответственно, местным перевозчиками будет намного проще обновить свои автопарки, так как машины сделаются дешевле.

Введённые Александром Лукашенко преференции поспособствуют тому, что услуги белорусских дальнобойщиков станут более востребованными и в целом помогут развитию экспортно ориентированного сегмента экономики страны.

Между тем, в Белоруссии планируют выпускать кроссовер Geely EX5. Модель построена на модульной архитектуре GEEA 3.0, предназначенной специально для электричских машин.