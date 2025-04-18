Чехи выпустили спортивный кроссовер Skoda Elroq RS

Общая мощность электрической установки составляет 250 кВт (340 л.с.), а запас хода превышает 500 км по стандарту WLTP. Кроссовер оборудован аккумулятором емкостью 84 кВт⋅ч и поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 185 кВт. Для достижения уровня заряда в 80% необходимо всего 26 минут.

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Внешний облик Elroq RS подчеркивают 20-дюймовые колеса, черные отделочные элементы и светодиодные фары. Внутри автомобиля установлены спортивные сиденья с подогревом и массажем для водителя, а также проекционный экран. Среди дополнительных опций доступны адаптивная подвеска, система кругового обзора и аудиосистема от Canton. Спортивную версию электромобиля Skoda Elroq уже можно заказать. В Германии цена на Elroq RS начинается от 53 050 евро, что соответствует 4,95 миллиона рублей по текущему курсу.

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